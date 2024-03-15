Когда для украинцев подорожает газ: в "Нафтогаз" объяснили

Тарифы на газ в Украине остаются на уровне 2022 года, поскольку Верховная Рада приняла закон о регулировании цен на голубое топливо и запретила менять цены.

Ожидать ли изменений цен на газ – рассказали в компании "Нафтогаз" в ответ на информационный запрос издания "Коммерсант".

В пресс-службе компании пояснили, что в настоящее время не планируют вводить изменения и устанавливать новые тарифы для бытовых потребителей.

"В течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после месяца, в котором военное положение будет прекращено или отменено, цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, применявшейся в отношениях между поставщиками и соответствующими потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года", — объяснили в "Нафтогаз".

Напомним:

В Украине за последний год произошло значительное увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Государственная служба статистики сообщила, что в среднем тарифы выросли на 13%.

Особенно резко возросла цена на электроэнергию – тариф для потребителей увеличился на 69,7%, достигнув 2,64 гривны за кВт-ч. Ранее, до июня 2023 года, цены составляли 1,44 гривны за кВт-ч за потребление до 150 кВт-ч в месяц и 1,68 гривны за кВт-ч при большем объеме потребления.

Кроме электроэнергии, подорожали услуги по уборке мусора (на 8,7%), управлению многоквартирными домами (на 2,7%), канализации (на 0,7%) и водоснабжению (на 0,8%).

Ранее стало известно, что в Украине должны повысить тарифы на газ, отопление и горячую воду. В 2024 году украинцы будут платить за газ, горячую воду и тепло по тем же тарифам, которые были и в прошлом году. Однако после отмены моратория, которая может произойти в 2025 году, повышения цен избежать не удастся.

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