В Хорватии распустили парламент, чтобы провести внеочередные выборы

По мнению аналитиков, хорватский премьер Пленкович хочет провести досрочные выборы из-за опасений, что его партия потеряет популярность.

Законодатели Хорватии проголосовали за роспуск Хорватского сабора – однопалатного парламента страны для начала проведения выборов. Они должны пройти в течение следующих двух месяцев.

Об этом сообщает Reuters.

Сначала выборы планировались на осень, но правительство решило провести их перед выборами в Европарламент в июне.

Официальное заявление о роспуске парламента подали 11 оппозиционных партий во главе с Социал-демократической партией (SDP) и левой экологической партией "Можем!" после волны протестов против политики провластного Хорватского демократического союза (HDZ) во главе с действующим премьер-министром Андреем Пленковичем.

Ожидается, что президент Зоран Миланович официально назначит дату выборов на этой неделе.

Предыдущие парламентские выборы в Хорватии прошли 5 июля 2020 года. Победу на них одержала партия ХДС, получив 66 мест. Правоцентристский ХДС возглавлял правительство в последние три срока, а Пленкович был премьер-министром последние восемь лет.

Напомним, что Минобороны Хорватии предлагает вернуть призыв в армию.

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