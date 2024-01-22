Минобороны Хорватии предлагает вернуть призыв в армию

Министерство обороны Хорватии предлагает правительству страны вернуть призыв граждан в армию и военную подготовку школьников.

Об этом пишет издание Croatia Week.

Так, Министерство обороны страны в ближайшее время выступит с предложением об обязательной базовой военной подготовке, которая будет проводиться после окончания средней школы.

Учеба продлится месяц, однако когда это заработает на практике, пока неизвестно.

При этом генерал Маринко Крешич, глава военной ассоциации "Хорватский генеральский корпус", сказал, что возглавляемая им организация обсуждала этот вопрос еще год назад.

По его словам, служба по призыву может длиться "не менее трех-четырех месяцев, потому что одного месяца для обучения недостаточно".

Как отметил Крешич, добровольная служба в армии Хорватии должна быть сохранена, как сейчас, "но ее нужно лучше стимулировать и популяризировать".

"Когда мы говорим о военной службе, то ее приостановили в 2008 году. Это очень серьезная тема, которая нуждается в операционном, финансовом, инфраструктурном, политическом консенсусе. Мы двигаемся в этом направлении. Когда эксперты определятся, как лучше возобновить военную подготовку, мы представим это общественности ", – заявил министр обороны Хорватии Иван Анушич.

Он также добавил, что геополитическая ситуация вокруг Хорватии и во всем мире требует политического консенсуса по этому вопросу.

Напомним, Ермак сообщил, возможна ли встреча Зеленского и Орбана.

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