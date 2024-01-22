Ермак сообщил, возможна ли встреча Зеленского и Орбана

29 января об этом будут общаться Кулеба, Ермак и МИД Венгрии Сиярто.

Встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может произойти. Так считает глава ОП Андрей Ермак.

Об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы точно двигаемся ко встрече Зеленского и Орбана. Это и будет основной задачей во время нашей с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой встречи с министром иностранных дел Венгрии Сиярто 29 января в Ужгороде", — сказал Андрей Ермак.

По его словам, стороны договорились, что на обсуждение всех важных моментов выделят столько времени, сколько потребуется.

"Мы договорились провести столько часов, сколько нужно, чтобы проговорить все вопросы и прийти к пониманию, когда, где и с какими потенциальными договоренностями может состояться встреча между президентом Украины и премьер-министром Венгрии", — подчеркнул Андрей Ермак.

Он также добавил, что украинская делегация планирует "пройтись по всему спектру вопросов".

“Венгрия – наш сосед. Венгрия является членом Европейского союза и НАТО. Поэтому мы должны разговаривать и наладить конструктивный диалог”, — подчеркнул глава ОП.

Напомним, что Порошенко хочет отсудить 500 тысяч гривен моральной компенсации у пограничников, не выпустивших на встречу с Орбаном.

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