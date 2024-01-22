Єрмак повідомив, чи можлива зустріч Зеленського та Орбана

29 січня про це будуть спілкуватися Кулеба, Єрмак та МЗС Угорщини Сіярто.

Зустріч президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана може статися. Так вважає глава ОП Андрій Єрмак.

Про це він повідомив в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

"Ми точно рухаємось до зустрічі Зеленського та Орбана. Це і буде основним завданням під час нашої з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зустрічі із міністром закордонних справ Угорщини Сіярто 29 січня в Ужгороді", - сказав Андрій Єрмак.

За його словами, сторони домовилися, що на обговорення усіх важливих моментів виділять стільки часу, скільки буде потрібно.

"Ми домовилися провести стільки годин, скільки потрібно, щоб проговорити всі питання та дійти розуміння, коли, де і з якими потенційними домовленостями може відбутися зустріч між президентом України та прем'єр-міністром Угорщини", - підкреслив Андрій Єрмак.

Він також додав, що українська делегація планує “пройтися по всьому спектру питань.

“Угорщина - наш сусід. Угорщина є членом Європейського Союзу та НАТО. Тому ми маємо розмовляти й налагодити конструктивний діалог”, - наголосив глава ОП.

Нагадаємо, що Порошенко хоче відсудити 500 тисяч гривень моральної компенсації у прикордонників, які не випустили на зустріч з Орбаном.

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