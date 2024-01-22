ЗСУ дали добрячої прочуханки ворогу на фронті: які втрати РФ

Українські війська ліквідували на фронті ще 830 російських окупантів протягом доби 21 січня, а також знищили десятки одиниць ворожого озброєння і військової техніки.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив 22 січня.

Втрати Росії на 22 січня від початку повномасштабної війни проти України сягають близько 376 860 військових убитими і пораненими.

Втрати РФ на 22 січня 2024 року

Загальні бойові втрати ворога орієнтовно становлять:

особовий склад ‒ близько 376 860 (+830) осіб,

танки ‒ 6192 (+11),

бойові броньовані машини ‒ 11489 (+23),

артилерійські системи – 8896 (+21),

РСЗВ – 968 (+0),

засоби ППО ‒ 657 (+2),

літаки – 331 (+0),

гелікоптери – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+25),

крилаті ракети ‒ 1819 (+1),

кораблі/катери ‒ 23 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 11891 (+29),

спеціальна техніка ‒ 1397 (+5)

Втрати РФ на 22 січня 2024 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький повідомив, що протягом чотирьох місяців наступальних дій під Авдіївкою російські війська втратили майже стільки ж людей, як СРСР у десятирічній війні в Афганістані.

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