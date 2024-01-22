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ЗСУ дали добрячої прочуханки ворогу на фронті: які втрати РФ

ЗСУ дали добрячої прочуханки ворогу на фронті: які втрати РФ

Фото розбитої позиції ворога / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Зокрема, Сили оборони України знищили 23 бронемашини та 21 артилерійську систему російських загарбників.

Українські війська ліквідували на фронті ще 830 російських окупантів протягом доби 21 січня, а також знищили десятки одиниць ворожого озброєння і військової техніки.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив 22 січня.

Втрати Росії на 22 січня від початку повномасштабної війни проти України сягають близько 376 860 військових убитими і пораненими.

Втрати РФ на 22 січня 2024 року

Загальні бойові втрати ворога орієнтовно становлять:

  • особовий склад ‒ близько 376 860 (+830) осіб,
  • танки ‒ 6192 (+11),
  • бойові броньовані машини ‒ 11489 (+23),
  • артилерійські системи – 8896 (+21),
  • РСЗВ – 968 (+0),
  • засоби ППО ‒ 657 (+2),
  • літаки – 331 (+0),
  • гелікоптери – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+25),
  • крилаті ракети ‒ 1819 (+1),
  • кораблі/катери ‒ 23 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 11891 (+29),
  • спеціальна техніка ‒ 1397 (+5)
Втрати РФ на 22 січня 2024 року / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати РФ на 22 січня 2024 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький повідомив, що протягом чотирьох місяців наступальних дій під Авдіївкою російські війська втратили майже стільки ж людей, як СРСР у десятирічній війні в Афганістані.

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