ЗСУ дали добрячої прочуханки ворогу на фронті: які втрати РФ

Зокрема, Сили оборони України знищили 23 бронемашини та 21 артилерійську систему російських загарбників.
Українські війська ліквідували на фронті ще 830 російських окупантів протягом доби 21 січня, а також знищили десятки одиниць ворожого озброєння і військової техніки.
Про це Генштаб ЗСУ повідомив 22 січня.
Втрати Росії на 22 січня від початку повномасштабної війни проти України сягають близько 376 860 військових убитими і пораненими.
Втрати РФ на 22 січня 2024 року
Загальні бойові втрати ворога орієнтовно становлять:
- особовий склад ‒ близько 376 860 (+830) осіб,
- танки ‒ 6192 (+11),
- бойові броньовані машини ‒ 11489 (+23),
- артилерійські системи – 8896 (+21),
- РСЗВ – 968 (+0),
- засоби ППО ‒ 657 (+2),
- літаки – 331 (+0),
- гелікоптери – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+25),
- крилаті ракети ‒ 1819 (+1),
- кораблі/катери ‒ 23 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 11891 (+29),
- спеціальна техніка ‒ 1397 (+5)
До слова, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький повідомив, що протягом чотирьох місяців наступальних дій під Авдіївкою російські війська втратили майже стільки ж людей, як СРСР у десятирічній війні в Афганістані.
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