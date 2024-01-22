Росіяни посилюють наступ на Авдіївку - ISW

На півдні Авдіївки російські війська просунулися в районі ресторану "Царська охота" вздовж вулиці Соборної та вздовж смуги дерев на південному заході населеного пункту на Донеччині.

Про це свідчать геолокаційні кадри за 21 січня, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

"Російські війська підтвердили наступ на південь і південний захід від Авдіївки", - йдеться у свіжому звіті.

Російські війська, за даними аналітиків, просувалися вулицями Колосова та Лермонтова, повідомив український військовий оглядач Костянтин Машовець. Водночас в ISW не спостерігають візуального підтвердження цього просування. Генштаб ЗСУ цю інформацію не підтверджує.

У звіті наголошується, що на Авдіївському напрямку йдуть позиційні бої. За даними експертів, там діють підрозділи інтернаціональної Добровольчої бригади "П'ятнашка" так званої "ДНР" і формування "Дика Дивізія".

"Російські окупанти готуються посилити активність на Авдіївському напрямку і сконцентрували в цьому районі понад 40 тисяч осіб", - додали аналітики.

Нагадаємо, керівник української військової розвідки Кирило Буданов заявив про великі втрати росіян в Авдіївці. За оцінками американської розвідки, від початку наступу під Авдіївкою в жовтні 2023-го росіяни втратили понад 13 тис. осіб і 220 бойових машин.

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