Аналітики ISW зробили заяву про планування операцій військ РФ

Російські окупаційні війська, ймовірно, віддадуть перевагу локальним наступальним операціям по всій лінії фронту в Україні, щоб змусити ЗСУ використовувати резерви для оборонних дій.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики з посиланням на багатьох українських спікерів повідомляють про посилення наступу РФ на Куп'янсько-Лиманському та Бахмутському напрямках. Крім того, за даними деяких джерел, війська РФ, ймовірно, готуються до більш масштабних дій на Лиманському напрямку у найближчому майбутньому. Російські джерела також неодноразово визнавали наміри Росії продовжувати активні дії на всій території України.

В ISW вважають, що росіянам у своїх локальних наступах, швидше за все, не доведеться досягати значних територіальних успіхів, щоби змусити Україну витрачати цінні ресурси на оборонні зусилля.

Тим часом українські сили не зможуть раціонально використовувати техніку та особовий склад, відбиваючи російські наступальні операції, які мають на меті перешкодити їм зробити це.

Експерти ISW зазначають, що ЗСУ ризикують витратити ресурси, які командування планувало зберегти для своїх власних контрнаступних операцій у спробах зупинити російські атаки, ймовірно, при цьому втрачаючи позиції.

Як повідомлялося, Financial Times з посиланням на українських силовиків опублікувало матеріал про те, що Росія планує "великий наступ". Метою Москви може бути повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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