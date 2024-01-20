ЗС РФ атакували Україну ударними дронами: де лунали вибухи

Вночі проти 20 січня росіяни знову завдали по Україні удару безпілотниками. Ворог застосував сім ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири ворожих дрони.

Загалом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 23 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері національного телемарафону заявила, що по одному дрону сили ППО знищили в Одеській та Миколаївській областях.

З її слів, напрям польоту ворожих дронів-камікадзе цієї ночі був з півдня на північ і захід.

Нагадаємо, повітряну тривогу було оголошено в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Черкаській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

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