ВС РФ атаковали Украину ударными дронами: где раздавались взрывы

Ночью, 20 января, россияне снова нанесли по Украине удар беспилотниками. Враг применил семь ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены четыре вражеских дрона.

Всего за прошедшие сутки враг нанес один ракетный и 23 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона заявила, что по одному дрону силы ПВО уничтожили в Одесской и Николаевской областях.

По ее словам, направление полета вражеских дронов-камикадзе этой ночью было с юга на север и запад.

Напомним, воздушная тревога была объявлена в Херсонской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях.

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