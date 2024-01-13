На Хмельнитчине во время тревоги раздались взрывы

Люди не пострадали.
Во время масштабной воздушной тревоги 13 января в Хмельницкой области было громко. В небе над регионом силы ПВО сбили российскую ракету.
Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной военной администрации.
"Сегодня утром, во время отражения атаки противника, работали наши силы ПВО. Ее избиение воздушной цели в пределах Хмельницкой области", — отмечает местная власть.
По предварительным данным, объекты критической инфраструктуры и гражданское население не пострадали.
В Хмельнитчине сирены звучали почти две ветки: 06:32 — 08:23. Воздушные силы предупреждали о ракетной угрозе.
Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Ивано-Франковской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о крылатых ракетах.