На Хмельнитчине во время тревоги раздались взрывы

Люди не пострадали.

Во время масштабной воздушной тревоги 13 января в Хмельницкой области было громко. В небе над регионом силы ПВО сбили российскую ракету.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной военной администрации.

"Сегодня утром, во время отражения атаки противника, работали наши силы ПВО. Ее избиение воздушной цели в пределах Хмельницкой области", — отмечает местная власть.

По предварительным данным, объекты критической инфраструктуры и гражданское население не пострадали.

В Хмельнитчине сирены звучали почти две ветки: 06:32 — 08:23. Воздушные силы предупреждали о ракетной угрозе.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Ивано-Франковской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о крылатых ракетах.

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