В стране 13 января была объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о взлете новых МиГов на территории России.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Зафиксирован еще взлет двух МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", – говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы пишут, что шесть бортов ТУ-22М3 находятся в воздухе и могут представлять угрозу.

Следует отметить, что около 06:45 ПС информировали о том, что также был зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Напомним, воздушная тревога охватила всю Украину утром 13 января. Ее объявили из-за вхождения крылатых ракет в воздушное пространство страны.

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