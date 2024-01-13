В країні 13 січня було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про зліт нових МіГів на території Росії.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Зафіксовано ще зліт двох МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", - йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали пишуть, що шість бортів ТУ-22М3 перебувають у повітрі та можуть нести загрозу.

Слід зауважити, що близько 06:45 ПС інформували про те, що також було зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Нагадаємо, повітряна тривога охопила всю Україну зранку 13 січня. Її оголосили через входження крилатих ракет в повітряний простір країни.

Читайте також: