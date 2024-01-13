Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Повітряна тривога охопила всю Україну

Повітряна тривога охопила всю Україну

Не нехтуйте особистою безпекою

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 13 січня 2024 року в Україні була оголошена повітряна тривога.

Вона охопила усю територію України. 

Повітряну тривогу оголосили через входження крилатих ракет в повітряний простір України.

Потурбуйтеся про власну безпеку. Перебувайте в укриттях! Не нехтуйте повідомленнями. 

Повітряні Сили ЗСУ інформують, що ракетна небезпека загрожує західним областям. 

"Ракета у Кіровоградській області! Курс на Черкаську" - додали у ПС ЗСУ.

"Ракети через Херсонську область, напрямок південно-західний" - додали українські військові. 

Також зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. 

Також у ніч проти 13 січня 2024 року моніторингові канали повідомили про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з Росії

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Сумщині пролунало 260 вибухів

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація