Повітряна тривога охопила всю Україну

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 13 січня 2024 року в Україні була оголошена повітряна тривога.
Вона охопила усю територію України.
Повітряну тривогу оголосили через входження крилатих ракет в повітряний простір України.
Потурбуйтеся про власну безпеку. Перебувайте в укриттях! Не нехтуйте повідомленнями.
Повітряні Сили ЗСУ інформують, що ракетна небезпека загрожує західним областям.
"Ракета у Кіровоградській області! Курс на Черкаську" - додали у ПС ЗСУ.
"Ракети через Херсонську область, напрямок південно-західний" - додали українські військові.
Також зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
Також у ніч проти 13 січня 2024 року моніторингові канали повідомили про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з Росії.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Сумщині пролунало 260 вибухів.
Читайте також: