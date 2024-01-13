Повітряна тривога охопила всю Україну

У ніч проти 13 січня 2024 року в Україні була оголошена повітряна тривога.

Вона охопила усю територію України.

Повітряну тривогу оголосили через входження крилатих ракет в повітряний простір України.

Потурбуйтеся про власну безпеку. Перебувайте в укриттях! Не нехтуйте повідомленнями.

Повітряні Сили ЗСУ інформують, що ракетна небезпека загрожує західним областям.

"Ракета у Кіровоградській області! Курс на Черкаську" - додали у ПС ЗСУ.

"Ракети через Херсонську область, напрямок південно-західний" - додали українські військові.

Також зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Також у ніч проти 13 січня 2024 року моніторингові канали повідомили про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з Росії.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Сумщині пролунало 260 вибухів.

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