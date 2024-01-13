США в ООН: удари по хуситах були необхідними

Водночас США не бажають продовження конфлікту в регіоні.

Ударів по військових базах хуситів у Ємені завдали, що зірвати й послабити «безрозсудні атаки» бойовиків на комерційне судноплавство в Червоному морі.

Про це на засіданні Радбезу ООН заявила постійна представниця США при цій організації Лінда Томас-Грінфілд, - пише Укрінформ.

Нагадаємо, що проведення термінового засідання Радбезу ООН захотіла Росія після того, як США й Велика Британія за підтримки інших країн завдали ударів по бойовиках у Ємені.

Ці удари були необхідними й пропорційними, зауважила Томас-Грінфілд, наголосивши, що «вони відповідають міжнародному праву й відображають невідіймане право США на самооборону, як це передбачено в статті 51 Статуту ООН».

Постпред нагадала, що з листопада минулого року понад 2000 суден мусили змінити маршрут через загрозу обстрілів з боку хуситів, водночас бойовики атакували й узяли в заручники моряків з більш як 20 країн.

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Вона зауважила про резолюцію, ухвалену Радою Безпеки 10 січня, яка засуджує напади на судна та закликає хуситів їх припинити. «У цій резолюції також згадується невід'ємне право держав-членів, відповідно до міжнародного права, захищати свої судна від нападів», – додала дипломат.

Томас-Грінфілд наголосила що США не бажають продовження конфлікту в регіоні. «Наша мета проста: деескалація напруженості й відновлення стабільності в Червоному морі при дотриманні основоположних принципів свободи судноплавства», – пояснила представниця США.

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