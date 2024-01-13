США в ООН: удари по хуситах були необхідними

Водночас США не бажають продовження конфлікту в регіоні.
Ударів по військових базах хуситів у Ємені завдали, що зірвати й послабити «безрозсудні атаки» бойовиків на комерційне судноплавство в Червоному морі.
Про це на засіданні Радбезу ООН заявила постійна представниця США при цій організації Лінда Томас-Грінфілд, - пише Укрінформ.
Нагадаємо, що проведення термінового засідання Радбезу ООН захотіла Росія після того, як США й Велика Британія за підтримки інших країн завдали ударів по бойовиках у Ємені.
Ці удари були необхідними й пропорційними, зауважила Томас-Грінфілд, наголосивши, що «вони відповідають міжнародному праву й відображають невідіймане право США на самооборону, як це передбачено в статті 51 Статуту ООН».
Постпред нагадала, що з листопада минулого року понад 2000 суден мусили змінити маршрут через загрозу обстрілів з боку хуситів, водночас бойовики атакували й узяли в заручники моряків з більш як 20 країн.
Вона зауважила про резолюцію, ухвалену Радою Безпеки 10 січня, яка засуджує напади на судна та закликає хуситів їх припинити. «У цій резолюції також згадується невід'ємне право держав-членів, відповідно до міжнародного права, захищати свої судна від нападів», – додала дипломат.
Томас-Грінфілд наголосила що США не бажають продовження конфлікту в регіоні. «Наша мета проста: деескалація напруженості й відновлення стабільності в Червоному морі при дотриманні основоположних принципів свободи судноплавства», – пояснила представниця США.
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