США в ООН: удары по хуситам были необходимы

В то же время, США не желают продолжения конфликта в регионе.

Удары по военным базам хуситов в Йемене нанесли, что сорвать и ослабить «безрассудные атаки» боевиков на коммерческое судоходство в Красном море.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявила постоянный представитель США при этой организации Линда Томас-Гринфилд, — пишет Укринформ.

Напомним, что проведение срочного заседания Совбеза ООН захотела Россия после того, как США и Великобритания при поддержке других стран нанесли удары по боевикам в Йемене.

Эти удары были необходимы и пропорциональны, отметила Томас-Гринфилд, подчеркнув, что «они соответствуют международному праву и отражают неотъемлемое право США на самооборону, как это предусмотрено в статье 51 Устава ООН».

Постпред напомнила, что с ноября прошлого года более 2000 судов должны были изменить маршрут из-за угрозы обстрелов со стороны хуситов, в то же время боевики атаковали и взяли в заложники моряков из более чем 20 стран.

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Она отметила резолюцию, принятую Советом Безопасности 10 января, которая осуждает нападения на суда и призывает хуситов их прекратить. "В этой резолюции также упоминается неотъемлемое право государств-членов, в соответствии с международным правом, защищать свои суда от нападений", — добавила дипломат.

Томас-Гринфилд подчеркнула, что США не желают продолжения конфликта в регионе. «Наша цель проста: деэскалация напряженности и восстановления стабильности в Красном море при соблюдении основополагающих принципов свободы судоходства», – пояснила представительница США.

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