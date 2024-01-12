В Красном море хуситы атаковали танкер с российской нефтью

Ракета упала в воду в 400-500 метрах от судна, пострадавших и повреждений в результате обстрела не было.

В пятницу, 12 января, боевики-хуситы в Красном море у берегов Йемена совершили ракетную атаку на танкер, перевозивший российскую нефть.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британскую морскую охранную компанию Ambrey.

Организация морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщила, что получила сообщение о выпущенной ракете в 90 морских милях (приблизительно 167 км) к юго-востоку от йеменского портового города Аден.

"Капитан сообщил, что ракета упала в воду за 400-500 метров, а за ней следовали три небольших судна", — говорится в сообщении.

Пострадавших и повреждений в результате обстрела не было.

В компании Ambrey добавили, что хуситы обстреляли уже второй танкер, перевозивший российскую нефть.

Как сообщалось ранее, поддерживаемые Ираном боевики-хуситы в Йемене с 19 ноября 2023 года обстреливают коммерческие суда западных стран в Красном море, протестуя против военных операций Израиля в Газе.

Во вторник, 9 января, поддерживаемые Ираном йеменские боевики-хуситы совершили наибольшую атаку по Красному морю, выпустив около двух десятков ракет и беспилотников. Военно-морские силы США сбили все цели.

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Великобритания нанесли удары с воздуха и моря по военным целям хуситов в Йемене. Россия, союзник Ирана и партнер ключевых арабских государств, осудила удары и призвала к срочному заседанию Совета Безопасности ООН.

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