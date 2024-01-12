Украинцам будут отключать свет за долги: кто первый в списке

Это касается только жителей областей, в которых не ведутся боевые действия и не находятся под временной оккупацией.

Без света за долги: задолжавшим украинцам начнут отключать электроэнергию. Парламент упразднил мораторий. Киеву и Днепропетровску приготовиться.

Когда начнут отключать и кому первому придут "письма счастья" об отключении электричества, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Снова будут отключать свет за долги

В Украине снова будут отключать свет за долги. Кабинет министров разрешил энергопоставщикам отключать потребителей с задолженностью от электросетей. Однако это касается только жителей областей, в которых не ведутся боевые действия и не находятся под временной оккупацией.

Поставщик электроэнергии компания Yasno, входящая в энергохолдинг ДТЭК, начнет отключение должников с конца января. Об этом сообщил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко в эфире телемарафона. Первые отключения начнутся где-то 29 января, отметил он.

По словам Коваленко, YASNO не будет отключать всю Украину, поскольку компания работает с частными клиентами только в Киеве и Днепропетровской области. Также Коваленко отметил, что отключения будут происходить в два этапа. Потребителей обязательно будут предупреждать об отключении. Сначала будут посылать СМС, делать рассылки в Viber-чатах и звонить, а затем будут предупреждать официальным документом. В общей сложности у потребителей будет 10 дней, чтобы погасить долг.

“Документ рассылают за 10 дней до отключения, это первая стадия. Через 5 дней сети посылают свое письмо предупреждению. То есть, у потребителя есть 10 дней, чтобы погасить долг”, — отметил Коваленко.

Также директор YASNO объяснил, кого будут отключать в первую очередь. Об этом он написал в Facebook.

Рассрочка долга поможет?

Но что делать, если нет денег уплатить долг? Те люди, которые не смогут оплатить счета сразу, могут заключить договор рассрочки. Им установят график погашения долга.

“Нам нужна коммуникация. Нужно, чтобы этот человек обратился. И мы заключаем так называемые договоры рассрочки, и там уже индивидуальный график, по которому человек платит”, – отметил Коваленко.

Субсидии от государства

Плюс никто не отменял субсидии. Кстати, сейчас их можно оформить по упрощенной процедуре. Об этом говорит и исполнительный директор энергоэффективных городов Украины Святослав Павлюк в интервью "РБК-Украина". Он подчеркивает, что роль правительства должна сводиться к тому, чтобы предоставлять субсидии тем, кто не может оплачивать услуги ЖКУ.

"А что касается отключения за неуплату, то важно, чтобы не отключали тех, кто физически отсутствует и не потребляет, даже если у них счетчики внутри квартиры", — прокомментировал Павлюк.

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Можно не платить?

Кстати, важно помнить: если вы не проживаете по своему адресу более 30-ти календарных дней, то можно не платить. Однако все нужно сделать по закону. Чтобы вас не отключили за неуплату, необходимо предоставить заявление и документальное подтверждение поставщику коммунальных услуг в электронной или бумажной форме. Это могут быть справки из мест временного проживания, работы, учебы, лечения, военной службы, отбывания наказания и т.д. В этом случае вам просто не будут выставлять счета. Но, как оказалось, эта схема тоже не совершенна.

“В этом есть смысл, но если за одномесячную неуплату будут отключать, я думаю, это нерационально. Кто может просто не успеть, мало какие еще могут быть причины. Нужна хотя бы неуплата за квартал, по-моему», — рассказал Павлюк.

Подключение электроэнергии

Если у вас все же отключили электроэнергию, но вы нашли деньги и уплатили долг, то… нужно будет заплатить еще. Поскольку подключение к сети — это отдельная услуга и она не бесплатна. Потребуется получить счет на подключение и оплатить его.

“Ибо отключение и подключение стоит денег. После того, как будет оплачен счет на подключение, коллеги по сетям в течение 5 дней подключают физически абонента к поставке”, — прокомментировал Сергей Коваленко.

Вот такие реалии жизни во время войны. Вроде бы все продумано и для людей — рассрочка, субсидии, специальные условия для тех, кто не проживает в доме и может не платить коммуналку. Однако в то же время цены растут со скоростью света, а зарплаты, к сожалению, нет. Возникает вопрос: где найти деньги, чтобы погасить долги и быть сытыми и жить в тепле? Вопрос остается открытым.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Украинцам будут отключать свет за долги! Кто первый в списке отключения?

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