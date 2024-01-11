Умерли в разное время: подробности смерти экс-заместительницы генпрокурора и ее дочери

В Киеве нашли мертвыми бывшую заместитель генерального прокурора Украины Ольгу Колинько вместе с ее дочерью Ярославой. Женщин нашли в разное время, в двух разных квартирах, закрытых изнутри.

Потрясающие детали загадочной гибели экс-чиновницы и ее дочери в столице рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Полиция Киева обнаружила тела двух женщин

В Киеве правоохранители обнаружили тела двух женщин: первой без признаков жизни нашли бывшую замгенпрокурора Украины Ольгу Колинько, впоследствии в соседней квартире нашли мертвой и ее дочь Ярославу. Женщины жили в квартирах напротив. Как сообщила "Суспільному" представитель Нацпола Елена Бережная, удивляет то, что оба дома были закрыты изнутри, а у матери и дочери не обнаружили признаков насильственной смерти : "Тела женщин были переданы на судебно-медицинскую экспертизу, в результате этого установят причины смерти и примут дальнейшие процессуальные решения».

Как умерли женщины?

По предварительным данным полиции, женщины скончались в разное время со значительным интервалом. Ольга Колинько умерла 2 месяца назад в ноябре 23-го, а ее дочь около 3 недель назад – в декабре 23-го. Других подробностей стражи порядка пока навести не могут, для этого нужно провести дополнительные экспертизы. Известно лишь то, что Ольга Колинько, которой был 71 год, уже долгое время болела и даже не выходила из дома. В быту женщине как раз помогала ее дочь Ярослава. Жила она в квартире рядом, которая также принадлежала семье.

Как сообщают СМИ, нашли тела женщин случайно — по стояку Колинько соседям начала течь вода. Те вызвали работников ЖЭКа и полиции. Правоохранители были вынуждены выбить дверь, где и обнаружили тело женщины. Впоследствии обнаружили и тело дочери Ярославы.

Предварительная причина смерти экземпляры

От источников издания "Ракурс" в судебно-медицинской экспертизе стало известно, что в результате вскрытия тела Ольги Колинько был установлен перелом хрящей гортани. Его могло вызвать подавление. Сейчас производится вскрытие тела дочери Ольги Колинько.

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Кто такая Ольга Колинько?

Ольга Колинько при жизни имела успешную юридическую карьеру и занимала высокие должности в Генпрокуратуре в разные годы, в частности, дважды несколько лет была заместителем генпрокурора — с 1993 по 2000, а затем снова с 2003 по 2005 годы, а с 2001 по 2003 возглавляла Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при президенте Леониде Кучме.

При этом Ольга Колинько была яркой чиновником. В свое время она была одним из главных следователей по громкому делу бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, который, наконец, был приговорен в США и в Украину никогда не возвращался.

Ольга Колинько – борец с коррупцией?

Кроме этого, Колинько также вела дела против экс-вице-спикера Александра Ткаченко, депутата Ефима Звягильского, личного помощника председателя Верховной Рады Александра Мороза и других политиков.

Как пишут СМИ, Ольге Михайловне Колинько неоднократно прочили должность Генерального прокурора Украины, но главное кресло ГПУ она так никогда и не заняла.

Больше всего Колинько известна как гонительница экс-генпрокурора Святослава Пискуна времен Кучмы и Ющенко, который некоторое время был ее непосредственным руководителем. Она обвиняла его в параллельной коммерческой деятельности во время работы в должности генерального прокурора.

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