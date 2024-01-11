Беспилотники атаковали три области РФ: Минобороны умалчивает последствия ударов

В России в ночь на 11 января снова был налет неизвестных беспилотников. В Министерстве обороны России заявили, что средствами ПВО РФ были перехвачены якобы три украинских БПЛА над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей.

В ведомстве также сообщили, что силы ПВО сработали примерно в 04:30 утра по московскому времени.

"Очередными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей", — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев написал, что два беспилотника были сбиты над территорией Каменского района.

А губернатор Калужской области РФ Владислав Шапша сообщил, что на окраине Калуги взорвался беспилотник. Дрон сдетонировал над техническим сооружением насосной станции, в результате чего здание получило повреждения.

Напомним, 9 января россияне заявили о сбитии неизвестного беспилотника в Курской области.