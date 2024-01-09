За атакой на нефтебазу и энергообъект в российском Орле стоит ГУР — СМИ

Украина, вероятно, атаковала российские стратегические объекты в городе Орел.
Атака на нефтебазу и энергообъект в российском городе Орел была спецоперацией Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в разведке.
По словам источника, за атакой на объекты в Орле стоит украинская военная разведка.
В то же время собеседник добавил, что спецоперация была проведена при содействии Министерства цифровой трансформации Украины и фонда "Повернись живим".
Атака БПЛА на Орел в России
Россияне 9 января заявили об атаке беспилотников якобы по нефтебазе в городе Орел, а также по "Орелэнерго". Громко было и в Курской области, там россияне говорят о "работе ПВО".
Отмечается, что дрон-камикадзе якобы попытался атаковать нефтебазу "Орелнефтепродукт" в Орле. Он попал в резервуар с топливом, но россияне утверждают, что "дальнего возгорания не произошло". Тем временем с места виднелся черный густой клуб дыма.
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