Курс валют на 11 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта немного упала в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 11 января. Стоимость доллара – 38,18 – на 3 коп. меньше курса предыдущего дня. Евро в это время упал на 1 коп., а злотый — 1 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,18 грн (-3коп.)

Курс евро

1 евро – 41,80 грн (-1 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,62 грн (-1 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,40 – 39,00 грн

"Ощадбанк" – 38,50 – 39,10 грн

"ПУМБ" – 38,50 – 39,30 грн

"Укрсиббанк" – 38,25 – 39,00 грн

"Укрэксимбанк" – 38,30 – 39,10 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 42,00 — 43,00 грн

"Сбербанк" — 42,30 — 43,10 грн

"ПУМБ" – 42,20 – 43,20 грн

"Укрсиббанк" – 41,80 – 42,90 грн

"Укрэксимбанк" – 42,40 – 43,00 грн

Курс злотого в банках

"Сбербанк" — 9,20 — 9,80 грн

"ПУМБ" – 9,45 – 9,95 грн

"Укрэксимбанк" – 9,50 – 9,85 грн

"ПУМБ" – 9,45 – 9,95 грн

Как сообщалось, гендиректор Advanter Group Андрей Длигач рассказал, повлияет ли на курс валют возможная задержка помощи от Запада до февраля.

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