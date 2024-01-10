Курс валют на 10 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 10 января. Стоимость доллара – 38,22 – это на 3 коп. больше курса предыдущего дня. Евро тем временем прибавил 12 коп., а злотый — 3 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,22 грн (+12 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,81 грн (+12 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,63 грн (+2 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,40 – 39,00 грн

"Ощадбанк" – 38,50 – 39,10 грн

"ПУМБ" – 38,50 – 39,30 грн

"Укрсиббанк" – 38,25 – 39,00 грн

"Укрэксимбанк" – 38,40 – 39,10 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 42,00 — 43,00 грн

"Сбербанк" — 42,25 — 43,10 грн

"ПУМБ" – 42,20 – 43,20 грн

"Укрсиббанк" – 41,85 – 42,95 грн

"Укрэксимбанк" – 42,40 – 43,20 грн

Курс злотого в банках

"Сбербанк" — 9,40 — 9,80 грн

"ПУМБ" – 9,45 – 9,95 грн

"Укрэксимбанк" – 9,50 – 9,85 грн

"ПУМБ" – 9,45 – 9,95 грн

Как сообщалось, доктор экономических наук, профессор КНУ имени Шевченко, гендиректор Advanter Group Андрей Длигач рассказал, повлияет ли на курс валют возможная задержка помощи от Запада до февраля.

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