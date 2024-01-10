Курс валют на 10 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта выросла в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 10 января. Стоимость доллара – 38,22 – это на 3 коп. больше курса предыдущего дня. Евро тем временем прибавил 12 коп., а злотый — 3 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 38,22 грн (+12 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 41,81 грн (+12 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,63 грн (+2 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 38,40 – 39,00 грн
- "Ощадбанк" – 38,50 – 39,10 грн
- "ПУМБ" – 38,50 – 39,30 грн
- "Укрсиббанк" – 38,25 – 39,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 38,40 – 39,10 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 42,00 — 43,00 грн
- "Сбербанк" — 42,25 — 43,10 грн
- "ПУМБ" – 42,20 – 43,20 грн
- "Укрсиббанк" – 41,85 – 42,95 грн
- "Укрэксимбанк" – 42,40 – 43,20 грн
Курс злотого в банках
- "Сбербанк" — 9,40 — 9,80 грн
- "ПУМБ" – 9,45 – 9,95 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,50 – 9,85 грн
- "ПУМБ" – 9,45 – 9,95 грн
Как сообщалось, доктор экономических наук, профессор КНУ имени Шевченко, гендиректор Advanter Group Андрей Длигач рассказал, повлияет ли на курс валют возможная задержка помощи от Запада до февраля.
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