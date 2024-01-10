В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

В среду утром, 10 января, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Она связана со взлетом российских МиГов.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Карта тревог на 10:33 субботы, 30 декабря.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Как сообщалось, поздно вечером 9 января во время воздушной тревоги Россия ударила ракетами по Харькову. Зафиксировано два "прилета" по городу. Прошло без пострадавших.

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