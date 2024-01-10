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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Повітряна тривога.

Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

У середу зранку, 10 січня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Вона пов'язані із зльотом російських МіГів.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ. 

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Мапа тривог станом на 10:33 суботи, 30 грудня. / ©
Мапа тривог станом на 10:33 суботи, 30 грудня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Як повідомлялося, пізно ввечері 9 січня під час повітряної тривоги Росія вдарила ракетами по Харкову Зафіксовано два "прильоти" по місту. Минулося без постраждалих. 

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