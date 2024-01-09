В Україні збили новий модернізований іранський Shahed: яка його особливість 

В Україні було збито перший безпілотник Shahed-238, який має реактивний двигун. Ворожий дрон долетів до середини країни. Його швидкість понад 500 кілометрів на годину.

Про це розповів військовослужбовець, експерт в галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш".

"Двигун китайський. Не думав, що вони так швидко з'являться в нас. Нещодавно його Іран вперше показав на виставці", - розповів він.

За його словами, на реактивному двигуні такі безпілотники можуть літати по всій країні. Крім того, вони долітатимуть швидше, а також можуть маневрувати. разом з тим, наголошує "Флеш", жодної унікальної зброї такий БпЛА не має - лише звичайний заряд. Навігація у Shahed-238 також стандартна.

"Українці мають знати, що, окрім звуку мопеда в небі, тепер є звук літака. Приємна новина в тому, що ми його збили", - наголошує Сергій Бескрестнов.

Shahed з реактивним двигуном. Фото: Сергій Бескрестнов.

Нагадаємо, у грудні 2023-го окупанти заявили про вихід модернізованої версії "Шахедів". Росіяни заявили, що нові безпілотники набагато швидші за попередні версії, бо мають реактивні двигуни.

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