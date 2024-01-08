18-річній доньці Олі Полякової зробили операцію

Старшій доньці української співачки Олі Полякової – Марії – зробили операцію.

Про це повідомила 18-річна блогерка в Instagram-stories. Маша ще 7 січня поділилася, що перебуває в лікарні. Спочатку Полякова-молодша публікувала жартівливі відео з лікарняної палати, де дорікала хейтерам, які критикують її фігуру.

"Мені цікаво, що тепер хейтери скажуть про мою фігуру", - підписувала ролик Маша.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Також юна блогерка показувала, яку їй давали вечерю в лікарні.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Вже 8 січня Маша поділилася фото, яке було зроблене в операційній. Судячи зі знімку, старша донька Полякової була позитивно налаштована та не переймалася.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Згодом дівчина повідомила, що їй вже зробили операцію. Маша натякнула, що все минуло добре і нині вона відходить від наркозу.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Юна блогерка не стала розповідати, чому саме їй робили операцію. Однак наприкінці листопада минулого року, коли Оля Полякова разом із донькою перебувала на відпочинку в Африці, Маша потрапила до лікарні. Виявилося, що в дівчини була жовчнокам'яна хвороба. Ймовірно, саме через це Маші і робили операцію.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова теж скаржилася на проблеми зі здоров'ям. Виконавиця розповіла про свою хворобу та поділилася, як минає її лікування.

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