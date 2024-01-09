Ракетний удар по Хмельницькому: зросла кількість загиблих

У Хмельницькому зросла кількість жертв ракетної атаки армії Російської Федерації 8 січня. Станом на ранок вівторка, 9 січня. відомо про трьох загиблих.

Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

"На жаль, у результаті проведення рятувальних робіт знайдено ще одного загиблого. Чоловік 1955 року народження", - йдеться у повідомленні мера.

Симчишин нагадав, що загалом ракетний удар росіян забрав життя трьох людей мешканців міста. Крім того, дві людини отримали поранення.





