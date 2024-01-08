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У Хмельницькому - гучно

У Хмельницькому - гучно

У Хмельницькому неспокійно / Фото: Фото з відкритих джерел

У місті лунають вибухи.

Сьогодні, 8 січня, у Хмельницькому під час повітряної тривоги пролунали два потужних вибухи.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Раніше стало відомо, що ракети рухаються на захід країни.

У Повітряних силах повідомили, що зафіксовано виліт понад десяти бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья".

"Зафіксовано також зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Пуск "Кинджала". На межі Київської та Черкаської областей. Вектор руху - західний. Загроза для Вінниччини", - сказано в повідомленні.

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