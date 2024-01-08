В Хмельницком – громко

Сегодня, 8 января, в Хмельницком во время воздушной тревоги прогремели два мощных взрыва.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Ранее стало известно, что ракеты двигаются на запад страны.

В Воздушных силах сообщили, что зафиксирован вылет более десяти бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

"Зафиксирован также взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Пуск "Кинжала". На границе Киевской и Черкасской областей. Вектор движения — западный. Угроза для Винницкой области", — говорится в сообщении.

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