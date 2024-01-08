Есть пуски крылатых ракет и "Кинжалов".

Сегодня, 8 января, в Украине объявлена полномасштабная тревога.

Во Львовской ОВА сообщили, что около 10 ракет летят через Винницу на запад Украины.

Зафиксирован вылет более десяти бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья", сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

"Зафиксирован также взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Пуск "Кинжала". На границе Киевской и Черкасской областей. Вектор движения — западный. Угроза для Винницкой области", — говорится в сообщении.