Таропрогноз на 2024 год: что карты нам предвещают

Карты Таро появились в Средневековой Европе несколько столетий назад, а сейчас они занимают ведущее место среди мантических атрибутов эзотериков, оккультистов и представителей языческих верований. Обычно их используют для предсказания вероятного будущего, однако сфера применения карт Таро значительно шире, чем может показаться, на первый взгляд.



Поэтому узнайте больше по таропрогнозу на 2024 год от эзотериrf Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта года "Императрица"

Эта карта Таро свидетельствует о развитии, женственности, чувственном наслаждении, плодородии, сочувствии, творчестве, воспитании и удовлетворении жизнью. Она подсказывает, что пора сконцентрироваться на искусстве и красоте, жизни в гармонии с природой, желании быть экстравагантным, осознавать свои желания. Речь идет о творческом и несколько материнском аспекте женственности. Этот архетип обладает такими качествами, как плодородие и плодовитость.

Эта карта подсказывает, что следует искать позитив и гармонию в отношениях. Возможно вам понадобится воспитание своих чувств и осознание своей сексуальности. А что касается отношений, то вам придется управлять партнером или даже сыграть для него роль матери.

Также не стоит сомневаться в успехе ваших планов, даже самых рискованных.

Таропрогноз на работу и карьеру

Карта года "Король пентаклей"

Эта карта сообщает о надежности, сообразительности, материализме, предприимчивости и поддержке. Она рассказывает, что рядом с вами есть харизматичная личность, деловой лидер, финансовый консультант, у которого вам следует поучиться практичности и стабильности, решительности и непреклонности. Чтобы двигаться дальше, обратите внимание на компетентный и серьезный подход к делам, ответственную жизненную позицию.

Нужно действовать решительно, чувствовать ситуацию и быть крепким как скала. Добавьте энергию, уверенность и харизму, чтобы справиться с любой ситуацией. Однако когда дела и финансы поглощают вас, страдают отношения с другими людьми.

Прогноз Таро на финансы

Карта года "Рыцарь жезлов"

Эта карта рассказывает о движении вперед, страсть и нетерпение. Также она сообщает определенную черствость, энтузиазм, но пустые обещания, преувеличение правды, нежелание шагнуть навстречу, определенную ненадежность.

Эта карта подсказывает, что у всего есть положительная и отрицательная сторона. И только вы определяете отношение к ситуациям. Пора проявить жажду жизни. Найдите себе дерзость и не бойтесь стать другим человеком.

На своем жизненном пути будьте внимательны к другим людям.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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