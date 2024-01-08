Таропрогноз на 2024 рік: що карти нам віщують

Карти Таро з'явилися у Середньовічній Європі кілька століть тому, а нині вони посідають чільне місце серед мантичних атрибутів езотериків, окультистів та представників язичницьких вірувань. Зазвичай їх використовують для пророкування ймовірного майбутнього, проте сфера застосування карт Таро є значно ширшою, ніж може здатися, на перший погляд.



Тому дізнайтеся більше з таропрогнозу на 2024 рік від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта року "Імператриця"

Ця карта Таро свідчить про розвиток, жіночність, чуттєву насолоду, родючість, співчуття, творчість, виховання та задоволення життям. Вона підказує, що настав час сконцентруватися на мистецтві та красі, житті в гармонії з природою, бажанні бути екстравагантним, усвідомлювати свої бажання. Йдеться про творчий і дещо материнський аспект жіночності. Цей архетип володіє такими якостями як родючість та плодовитість.

Ця карта підказує, що слід шукати позитив та гармонію у стосунках. Можливо, вам знадобиться виховання своїх почуттів та усвідомлення своєї сексуальності. А щодо стосунків, то вам доведеться керувати партнером, або навіть зіграти для нього роль матері.

Також не варто сумніватися в успіху ваших планів, навіть найризикованіших.

Таропрогноз на роботу та кар’єру

Карта року "Король пентаклів"

Ця карта повідомляє про надійність, кмітливість, матеріалізм, підприємливість та підтримку. Вона розповідає, що поруч з вами є харизматична особистість, діловий лідер, фінансовий консультант, у якого вам варто повчитися практичності та стабільності, рішучості та непохитності. Щоб рухатися далі, зверніть увагу на компетентний та серйозний підхід до справ, відповідальну життєву позицію.

Потрібно діяти рішуче, відчувати ситуацію та бути міцним, мов скеля. Додайте енергії, впевненості та харизми, щоб впоратися з будь-якою ситуацією. Проте, коли справи та фінанси поглинають вас, страждають стосунки з іншими людьми.

Прогноз Таро на фінанси

Карта року "Лицар жезлів"

Ця карта розповідає про рух вперед, пристрасть та нетерпіння. Також вона повідомляє певну черствість, ентузіазм, але порожні обіцянки, перебільшення правди, небажання зробити крок назустріч, певну ненадійність.

Ця карта підказує, що у всього є позитивний і негативний бік. І лише ви визначаєте ставлення до ситуацій. Настав час проявити жагу до життя. Знайдіть собі зухвалість і не бійтеся стати іншою людиною.

На своєму життєвому шляху будьте уважними до інших людей.

Також читайте В Atlantic Council спрогнозували, як Україна може перемогти Путіна 2024 року

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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