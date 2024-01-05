В Atlantic Council спрогнозировали, как Украина может победить Путина в 2024 году

По прогнозу аналитиков, война вряд ли разрешится в этом году.

Поскольку полномасштабное вторжение России близится к двухлетнему рубежу, для военного и политического руководства Украины жизненно важно должным образом усвоить уроки 2022 и 2023 годов.

Об этом сообщает Atlantic Council.

Как отмечают аналитики, важнейшее заключение, которое можно сделать с последних двух лет боевых действий, это доминирование оборонной войны над наступательными операциями. Это было продемонстрировано снова и снова, начиная с провала начального блицкрига России в первый месяц войны.

"Вторым ключевым уроком является важность баланса между политическими целями и военными возможностями. С февраля 2022 года политические соображения заставили и Россию, и Украину начать злосчастное наступление с недостаточным количеством сил, что привело к большим потерям", — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что долгосрочной целью Украины остается полное освобождение страны от российской оккупации, текущие обстоятельства не способствуют смелым наступательным операциям. На международном фронте обязательства США и ЕС по оказанию помощи столкнулись с серьезными политическими препятствиями, тогда как попытки расширить производство военного оборудования и вооружения значительно отстали от графика. В Украине растет беспокойство из-за высокого количества потерь и потенциальной нехватки рабочей силы.

Учитывая это, военная стратегия Украины на 2024 год должна сосредоточиться на удержании линии фронта и обеспечении постоянного контроля над примерно 82% территории страны, остающейся в руках Украины. Стратегический переход к активной обороне сыграет на нынешней силе Украины, выигрывая драгоценное время для перегруппировки и перевооружения накануне, вероятно, более благоприятных условий 2025 года.

Важно то, что более оборонительная позиция позволила Украине использовать насущную потребность Москвы в победах. Поскольку российская армия находится под огромным политическим давлением для продвижения, у украинских командиров будет много возможностей для стабильного обескровливания сил вторжения Путина, подобно тому, как они сейчас делают в Авдеевке.

Эффективность любой оборонной стратегии в 2024 году будет в значительной степени зависеть от уровня поддержки со стороны партнеров Украины. Что касается поставок оружия, приоритеты будут включать в себя огромное количество артиллерийских боеприпасов вместе с системами радиоэлектронной борьбы, ударными беспилотниками, дополнительными средствами противовоздушной обороны и ракетами большой дальности. Жаркое ожидаемое прибытие истребителей F-16 в ближайшие месяцы также значительно усилит способность Украины лишить Россию контроля над небом.

Переход на активную оборону в 2024 году не помешает Украине проводить конкретные наступательные действия. Наиболее вероятным фокусом наступательных операций Украины в течение следующего года станет оккупированный Россией Крымский полуостров. Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью The Economist.

Добавим, политики и эксперты дают разные оценки сроков завершения войны – до 2024-2026 годов. В то же время раздаются призывы к украинцам готовиться к затяжному противостоянию с Россией.

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