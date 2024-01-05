Готовил заказные статьи: СБУ разоблачила в Полтаве "политэксперта"-предателя

Служба безопасности Украины задержала в Полтаве "политэксперта"-изменника, который готовил заказные статьи для российских интернет-изданий.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по указанию вражеских служб злоумышленник подготовил более 60 заказных публикаций для российских интернет-изданий, работающих на Кремль.

Затихший СБУ фигурант подготовил серию публикаций, в которых "отбеливал" воздушные атаки россиян по гражданской инфраструктуре Украины.

Также читайте Громкие взрывы в Хмельницком: в ОВА рассказали об атаке беспилотников

"В своих статьях российский агент пытался дискредитировать командование и бойцов украинских войск перед иностранными партнерами нашего государства", — говорится в сообщении.

Для маскировки преступной деятельности фигурант использовал псевдонимы Андрей Уваров, Игорь Логинов и Петр Жарков. За проведение информационно-взрывной деятельности против Украины злоумышленник получил от своих российских кураторов почти 250 тыс. в гривневом эквиваленте.

СБУ задержала в Полтаве предателя

Его приспешником оказался житель Полтавы, идеологический сторонник рашизма, поддерживавший вооруженную агрессию РФ.

"Кроме того, он создал и возглавил в областном центре прокремлевскую общественную организацию под названием "российская община Полтавщины"", — говорится в пресс-службе.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

•⁠ ⁠ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

•⁠ ⁠чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Ранее СБУ разоблачила высокопоставленного чиновника времен Януковича, который не только работал на ФСБ, но и предлагал присоединить украинский восток и юг к РФ удивительным образом.

Читайте также: