Какие сумки будут в моде 2024 года: пять бюджетных вариантов для стиля тихой роскоши

Женская сумочка – это неотъемлемая часть гардероба, потому что именно этот аксессуар выгодно дополняет и стилизует любой образ, делает его выразительным и совершенным.

В трендах уже несколько лет подряд недорогие сумки из экокожи или качественной ткани, которые акцентируют наш стиль и в то же время достаточно щадящие для кошелька. Поэтому можно купить больше аксессуаров, чтобы удивлять подруг и коллег своими роскошными аутфитами. Рассказываем, какие бюджетные сумочки будут в трендах 2024 года.

Минималистичная сумка

Какие сумки будут в моде 2024 года / Фото: Freepik

Эти универсальные сумочки подходят на все случаи жизни для прогулки, встречи в кафе, на работу или праздник. Главное, чтобы сумка была в выдержанной цветовой гамме без какой-либо яркой фурнитуры. Тогда у вас будет роскошный трендовый образ. К тому же такие сумки выполнены из качественной экокожи, поэтому недорогие.

Дорожная сумка

Какие сумки будут в моде 2024 года / Фото: Freepik

Такая сумка приобрела бешеную популярность, потому что ее можно использовать не только по прямому назначению. Этот тренд ввели дизайнеры на своих модных показах, а мировые знаменитости активно его поддерживают. Ведь согласитесь, достаточно удобно брать такую сумку в дорогу, в магазин за продуктами и просто чтобы выгулять свой модный лук. Сумки могут быть как из натуральной, так и из экокожи, а принты – разнообразными.

Клатч

Какие сумки будут в моде 2024 года / Фото: Freepik

Этот вариант женской сумки перешел в разряд классики, что и неудивительно. Ведь клатч акцентирует внимание на женщине, делает ее образ роскошным и совершенным. Поэтому каждой представительнице прекрасного пола обязательно нужно иметь хоть один в своем модном арсенале. Такие сумочки универсальны, потому что подходят на все случаи жизни.

Сумка-тоут

Какие сумки будут в моде 2024 года / Фото: Freepik

Это большая вместительная сумка, на которую можно положить много вещей: косметику, планшет или записную книжку. Потому она и не сходит с модного олимпа уже лет пять. Сумка может быть с четкими линиями, структурированной или мягкой – это не важно. Главное, она практична и совершенна для любого образа.

Стеганая сумка

Какие сумки будут в моде 2024 года / Фото: pixabay.com

Эти сумки на пике модных трендов несколько лет, потому что запали в душу наверняка всем модницам мира. Это могут быть реплики известных брендов и варианты в минималистическом стиле. Главное, такие сумки очень стильны и недороги, поэтому их можно приобрести несколько, чтобы стилизовать свои модные образы и выглядеть непревзойденно роскошным.

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