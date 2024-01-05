Какие сумки будут в моде 2024 года: пять бюджетных вариантов для стиля тихой роскоши

Женская сумочка – это неотъемлемая часть гардероба, потому что именно этот аксессуар выгодно дополняет и стилизует любой образ, делает его выразительным и совершенным.
В трендах уже несколько лет подряд недорогие сумки из экокожи или качественной ткани, которые акцентируют наш стиль и в то же время достаточно щадящие для кошелька. Поэтому можно купить больше аксессуаров, чтобы удивлять подруг и коллег своими роскошными аутфитами. Рассказываем, какие бюджетные сумочки будут в трендах 2024 года.
Минималистичная сумка
Эти универсальные сумочки подходят на все случаи жизни для прогулки, встречи в кафе, на работу или праздник. Главное, чтобы сумка была в выдержанной цветовой гамме без какой-либо яркой фурнитуры. Тогда у вас будет роскошный трендовый образ. К тому же такие сумки выполнены из качественной экокожи, поэтому недорогие.
Дорожная сумка
Такая сумка приобрела бешеную популярность, потому что ее можно использовать не только по прямому назначению. Этот тренд ввели дизайнеры на своих модных показах, а мировые знаменитости активно его поддерживают. Ведь согласитесь, достаточно удобно брать такую сумку в дорогу, в магазин за продуктами и просто чтобы выгулять свой модный лук. Сумки могут быть как из натуральной, так и из экокожи, а принты – разнообразными.
Клатч
Этот вариант женской сумки перешел в разряд классики, что и неудивительно. Ведь клатч акцентирует внимание на женщине, делает ее образ роскошным и совершенным. Поэтому каждой представительнице прекрасного пола обязательно нужно иметь хоть один в своем модном арсенале. Такие сумочки универсальны, потому что подходят на все случаи жизни.
Сумка-тоут
Это большая вместительная сумка, на которую можно положить много вещей: косметику, планшет или записную книжку. Потому она и не сходит с модного олимпа уже лет пять. Сумка может быть с четкими линиями, структурированной или мягкой – это не важно. Главное, она практична и совершенна для любого образа.
Стеганая сумка
Эти сумки на пике модных трендов несколько лет, потому что запали в душу наверняка всем модницам мира. Это могут быть реплики известных брендов и варианты в минималистическом стиле. Главное, такие сумки очень стильны и недороги, поэтому их можно приобрести несколько, чтобы стилизовать свои модные образы и выглядеть непревзойденно роскошным.
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