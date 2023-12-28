Топ трендовых моделей джинсов на 2024 год: с чем носить, чтобы создать незабываемый образ

Джинсы никогда не выйдут из моды, потому что они уже давно перешли в разряд элегантной классики.

Джинсы – это беспроигрышный вариант для любого образа и времени года. В них мы чувствуем себя стильными и красивыми, нам комфортно и легко в этой одежде. А еще джинсы очень практичны и универсальны, потому что уместны для повседневной жизни, на работу, вечеринку и даже деловую встречу. Рассказываем, какие модели будут в трендах 2024 года и с чем их носить, чтобы выглядеть непревзойденно.

Широкие джинсы

Какие джинсы в трендах 2024 года / Фото: Freepik

Эта модель остается ключевой в следующем 2024 году, поскольку доказала свою практичность. Это могут быть джинсовые палаццо, кюлоты, свободные широкие брюки в мужском стиле. Широкая модель джинсов очень хорошо сидит на фигуре, корректирует ее недостатки и подчеркивает красоту. Это тот вариант, когда можно с помощью одежды скрыть несколько лишних килограммов на бедрах.

Носить широкие джинсы можно как со свободной одеждой, так и с топами или водолазками. Ваш образ будет элегантным и дорогим в любом случае.

Прямые джинсы

Какие джинсы в трендах 2024 года / Фото: Freepik

Такая модель подходит абсолютно всем женщинам, невзирая на возраст и размеры фигуры. Прямые джинсы станут идеальной базой для повседневного или делового стиля, главное чтобы они имели прямой крой, классический цвет, были без декора, разрывов и потертостей.

Пока на пике популярности варианты джинсов с акцентным необработанным нижним краем.

Джинсы клеш

Какие джинсы в трендах 2024 года / Фото: Freepik

Это несомненный вернувшийся на вершину олимпа 2023 года хит и будет там еще не один сезон. Поэтому на этот вариант можно смело рассчитывать. Недаром это любимая модель всех французских модниц, потому что с такими джинсами можно создавать шикарные и изящные образы на все случаи жизни.

Джинсы клеш лучше носить с обувью на каблуке, чтобы получить максимально шикарный эффект для образа. Также подойдут лоферы, ботинки и угги на широкой подошве.

Джинсы с декором

Какие джинсы в трендах 2024 года / Фото: Freepik

Давно этой модели не было на модном олимпе, но удивительно они снова в трендах. В топах 2024 будут все варианты с нашивками, аппликациями, вставками и даже с бахромой.

Надеть джинсы с фурнитурой лучше с минималистической одеждой, чтобы акцент был на штанах. Это может быть рубашка, пиджак, укороченный топ, корсет или майка с пайетками.

Рваные джинсы

Какие джинсы в трендах 2024 года / Фото: Freepik

И снова на пике популярности джинсы с дырками на коленях. Хотя в начале 2023 года ничего не говорило о столь стремительном возвращении на модный олимп этой модели. К таким джинсам идеальными будут разнообразные свитера оверсайз, классические рубашки и куртки-бомберы. Что касается обуви, то идеальными будут кроссовки, лоферы или грубые ботинки на тракторной подошве.

Джинсы с завышенной талией

Какие джинсы в трендах 2024 года / Фото: Freepik

Это та модель, которая имеет одни преимущества и никаких недостатков. Джинсы с завышенной талией идеальны как для худых, так и для девушек с пышными формами. Они будут скрывать все недостатки фигуры и держать талию в рамках. А еще в таких штанах очень комфортно, хотя они выглядят довольно элегантно и дорого. Поэтому стоит присмотреться к джинсам клеш, мом, вариантам прямого кроя и бойфрендам.

Эти джинсы можно одевать как с приталенной одеждой, так и с вещами свободного кроя. Обувать можно все – от грубых ботинок до ботильонов на высоком каблуке.

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