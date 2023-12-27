Шапки, которые будут на пике трендов 2024: пять теплых и стильных вариантов

В таких головных уборах каждая женщина будет чувствовать себя стильной и уверенной в своей красоте даже зимой.

Наверное, не всем девушкам нравятся головные уборы, потому что под ними мнется прическа, а еще шапки не всегда выглядят стильно и презентабельно. Но в 2024 году трендовыми будут именно те из них, которые не будут портить женский образ, а, наоборот, придавать изысканности и стиля. Рассказываем, какие головные уборы будут на пике популярности в 2024 году.

Зимняя панама

Какие шапки будут в моде в 2024 году / Фото: pixabay.com

Этот тренд на модном олимпе уже несколько сезонов подряд и не собирается сдавать позиций. Поэтому теплую панаму можно смело покупать. Тем более, что их выбор очень велик – меховые, кожаные, тканевые, комбинированные, с надписями и вставками. Панамы будут идеально подходить к любому образу: деловому, повседневному или романтичному. Эти шапки можно комбинировать с пуховиками, шубами, дубленками и пальто.

Вязаная шапка

Какие шапки будут в моде в 2024 году / Фото: Freepik

У каждой модницы в гардеробе наверняка есть несколько вязаных шапок, что совсем не удивительно, потому что это универсальная вещь, к тому же очень теплая. Минималистичная однотонная модель с крупной вязкой станет идеальным вариантом для повседневного или романтического аутфита. А также будет согревать в холодную морозную погоду. Вязаные шапки подходят под любую верхнюю одежду, главное – выбрать подходящую модель.

Берет

Какие шапки будут в моде в 2024 году / Фото: Freepik

Это классический головной убор для изысканных женщин, и в то же время он очень теплый. Эта шапка за счет того, что хорошо держит форму, выглядит элегантно и дорого. Такой головной убор подойдет к пальто, шубе из экомеха или дубленке.

Зимняя бейсболка

Какие шапки будут в моде в 2024 году / Фото: Freepik

Аутфит с таким головным убором относится к спортивному шику. Такая вещь подойдет к пуховикам и курткам-бомберам. Всем тем, кто хочет выглядеть стильно зимой 2024 года, стоит обратить внимание на зимнюю бейсболку.

Кепка

Какие шапки будут в моде в 2024 году / Фото: Freepik

В такой шапке каждая женщина будет выглядеть шикарно и дорого. Она добавляет лоска своей обладательнице, поэтому не удивительно, что кепка лет десять не покидает модный олимп. Зимнюю кепку можно одевать под пуховик, пальто, дубленку или шубу, в ней вы будете безупречной в любом образе.

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