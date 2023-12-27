Шапки, які будуть на піку трендів 2024: п’ять теплих і стильних варіантів

В таких головних уборах кожна жінка почуватиметься стильною і впевненою у своїй красі навіть взимку.

Напевно, не всім дівчатам до вподоби головні убори, бо під ними мнеться зачіска, а ще шапки не завжди мають стильний презентабельний вигляд. Але 2024 року трендовими будуть саме ті з них, які не псуватимуть жіночий образ, а навпаки, додаватимуть вишуканості та стилю. Розповідаємо, які головні убори будуть на піку популярності 2024 року.

Зимова панама

Які шапки будуть у моді 2024 року / Фото: pixabay.com

Цей тренд на модному олімпі вже кілька сезонів поспіль і не збирається здавати позицій. Тому теплу панаму можна сміливо купувати. Тим паче, що їх вибір надзвичайно великий – хутряні, шкіряні, тканинні, комбіновані, з написами і вставками. Панами ідеально пасуватимуть до будь-якого образу: ділового, повсякденного чи романтичного. Ці шапки можна комбінувати з пуховиками, шубами, дублянками і пальтами.

В’язана шапка

Які шапки будуть у моді 2024 року / Фото: Freepik

У кожної модниці в гардеробі, напевно, є кілька в’язаних шапок, що зовсім не дивно, бо це універсальна річ, до того ж дуже тепла. Мінімалістична однотонна модель із крупною в’язкою стане ідеальним варіантом для повсякденного або романтичного аутфіту. А також зігріватиме холодної морозної погоди. В’язані шапки підходять до будь-якого верхнього одягу, головне – вибрати відповідну модель.

Берет

Які шапки будуть у моді 2024 року / Фото: Freepik

Це класичний головний убір для вишуканих пані, і водночас він дуже теплий. Ця шапка завдяки тому, що добре тримає форму, має елегантний і дорогий вигляд. Вона підійде до пальта, шуби з екохутра чи дублянки.

Зимова бейсболка

Які шапки будуть у моді 2024 року / Фото: Freepik

Аутфіт із таким головним убором належить до спортивного шику. Така річ підійде до пуховиків і курток-бомберів. Усім, хто хоче мати стильний вигляд взимку 2024 року, варто звернути увагу на зимову бейсболку.

Кепка

Які шапки будуть у моді 2024 року / Фото: Freepik

В такій шапці кожна жінка матиме розкішний і дорогий вигляд. Вона додає лоску своїй власниці, тому не дивно, що кепка років десять не покидає модного олімпу. Зимову кепку можна вдягати до пуховика, пальта, дублянки чи шуби, в ній ви будете бездоганною у будь-якому образі.

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