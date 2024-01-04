Свитера, которые никогда не выйдут из моды: 6 вариантов для теплой и стильной зимы

Эти классические свитера будут служить вашему стильному образу на протяжении многих лет, поэтому стоит иметь в гардеробе хоть один из них.

Свитера актуальны не только зимой, в межсезонье эта одежда также согревает или акцентирует образ, если накинуть его на плечи. Рассказываем, какие модели уже давно стали классикой и будут актуальны многие годы.

Джемпер с круглым вырезом

Какие свитера никогда не выйдут из моды / Фото: Freepik

Этой зимой такие модели остаются в трендах. Следует рассмотреть вариант с круглым вырезом и объемными рукавами. Цвета одежды могут быть разнообразными. Впрочем, в сезон 2024 года актуальны цвета бежевого – от нюда до мокко, а также все пастельные оттенки – голубой, лавандовый, молочный.

Укороченный свитер

Какие свитера никогда не выйдут из моды / Фото: Freepik

Такой вариант кофты на пике популярности уже не один сезон, и 2024 год не стал исключением. Под этот свитер можно одевать все – джинсы, брюки, юбки и даже шелковые платья. Такие образы будут стильными и гармоничными, они идеально подходят на все случаи жизни.

Свитер в стиле оверсайз

Какие свитера никогда не выйдут из моды / Фото: Freepik

Такие свитера уже несколько лет в трендах, их разновидностей очень много. Свитер оверсайз актуален, потому что подходит абсолютно ко всему. С ним можно смело одевать классические брюки в мужском стиле, узкие джинсы и юбку.

Свитер-платье

Какие свитера никогда не выйдут из моды / Фото: Freepik

Если вы не приобрели модель этой кофты в начале зимы, то стоит сейчас подумать об этом. Так как такая вещь незаменима в гардеробе любой модницы. Лучшим вариантом станет свитер до колена и ниже, акцентированный поясом. Эта модель подчеркнет вашу фигуру, скорректирует недостатки и украдет несколько лишних килограммов, если такая проблема существует. Обувать под этот свитер лучше высокие сапоги или грубые ботинки с толстой подошвой.

Свитер с вырезом

Какие свитера никогда не выйдут из моды / Фото: pixabay.com

Что может быть сексуальнее обнаженной или полуобнаженной женской спины? В таком свитере каждая женщина выглядит эффектно и романтично. Эти свитера подходят для свиданий, встреч с подругами в кафе или праздничных событий. В этом сезоне актуальна крупная вязка и объемные модели, поэтому следует обратить на них свое внимание.

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