Светри, які ніколи не вийдуть із моди: 6 варіантів для теплої і стильної зими

Ці класичні светри слугуватимуть вашому стильному образу упродовж багатьох років, тому варто мати в гардеробі хоч один із них.

Светри актуальні не лише взимку, в міжсезоння цей одяг також зігріває або акцентує образ, якщо накинути його на плечі. Розповідаємо, які моделі вже давно стали класикою і будуть актуальними упродовж багатьох років.

Джемпер із круглим вирізом

Які светри ніколи не вийдуть з моди / Фото: Freepik

Цієї зими такі моделі залишаються у трендах. Варто розглянути варіант із круглим вирізом і об’ємними рукавами. Кольори одягу можуть бути різноманітними. Втім, у сезон 2024 року актуальні кольори бежевого – від нюду до мокко, також всі пастельні відтінки – блакитний, лавандовий, молочний.

Укорочений светр

Які светри ніколи не вийдуть з моди / Фото: Freepik

Такий варіант кофти на піку популярності вже не один сезон, і 2024 рік не став виключенням. Під цей светр можна одягати все – джинси, брюки, спідниці і навіть шовкові сукні. Такі образи будуть стильними і гармонійними водночас, вони ідеально підходять на всі випадки життя.

Светр у стилі оверсайз

Які светри ніколи не вийдуть з моди / Фото: Freepik

Такі светри вже кілька років у трендах, їх різновидів дуже велика кількість. Светр оверсайз актуальний, бо підходить абсолютно до всього. З ним можна сміливо одягати класичні брюки у чоловічому стилі, вузькі джинси та спідницю.

Светр-сукня

Які светри ніколи не вийдуть з моди / Фото: Freepik

Якщо ви не придбали модель цієї кофти на початку зими, то варто саме зараз подумати про це. Оскільки така річ незамінна у гардеробі будь-якої модниці. Найкращим варіантом стане светр до коліна і нижче, акцентований поясом. Ця модель підкреслить вашу фігуру, скоригує недоліки і вкраде кілька зайвих кілограмів, якщо така проблема існує. Взувати під цей светр краще високі чоботи чи грубі черевики з товстою підошвою.

Светр із вирізом

Які светри ніколи не вийдуть з моди / Фото: pixabay.com

Що може бути сексуальнішим за оголену чи напівоголену жіночу спину? В такому светрі кожна жінка має ефектний і романтичний вигляд. Ці светри підходять для побачень, зустрічей з подругами в кафе чи святкових подій. Цього сезону актуальна крупна в’язка та об’ємні моделі, тому варто звернути на них свою увагу.

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