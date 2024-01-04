Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Кропивницькому знову лунають вибухи

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
492
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Кропивницькому знову лунають вибухи

Фото: Associated Press

Вибухи сталися під час тривоги.

У Кропивницькому по обіді 4 січня знову пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Сирени вчергове залунали у місті о 14:19.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві медіа.

"У Кропивницькому чути звуки вибухів, повідомляють журналісти "Суспільного", - йдеться у повідомленні. 

До слова, Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку в "червоних" регіонах. Згодом військові заявили про ракету у напрямку Кропивницького. 

Нагадаємо, зранку в Кропивницькому також було гучно. РФ атакувала ракетою промисловий об'єкт. Одна людина загинула. Вісім осіб отримали поранення.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
492
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація