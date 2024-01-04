У Кропивницькому знову лунають вибухи

Вибухи сталися під час тривоги.
У Кропивницькому по обіді 4 січня знову пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Сирени вчергове залунали у місті о 14:19.
Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві медіа.
"У Кропивницькому чути звуки вибухів, повідомляють журналісти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.
До слова, Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку в "червоних" регіонах. Згодом військові заявили про ракету у напрямку Кропивницького.
Нагадаємо, зранку в Кропивницькому також було гучно. РФ атакувала ракетою промисловий об'єкт. Одна людина загинула. Вісім осіб отримали поранення.