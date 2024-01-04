В Кропивницком снова раздаются взрывы

Взрывы произошли во время тревоги.
В Кропивницком после обеда 4 января снова раздались взрывы во время воздушной тревоги. Сирены в очередной раз раздались в городе в 14:19.
Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.
"В Кропивницком слышны звуки взрывов, сообщают журналисты "Общественного", — говорится в сообщении.
К слову, воздушные силы предупредили о ракетной опасности в "красных" регионах. Впоследствии военные заявили о ракете в направлении Кропивницкого.
Напомним, утром в Кропивницком тоже было громко. РФ атаковала ракетой промышленный объект. Один человек погиб. Восемь человек получили ранения.