В Кропивницком снова раздаются взрывы

Взрывы произошли во время тревоги.

В Кропивницком после обеда 4 января снова раздались взрывы во время воздушной тревоги. Сирены в очередной раз раздались в городе в 14:19.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.

"В Кропивницком слышны звуки взрывов, сообщают журналисты "Общественного", — говорится в сообщении.

К слову, воздушные силы предупредили о ракетной опасности в "красных" регионах. Впоследствии военные заявили о ракете в направлении Кропивницкого.

Напомним, утром в Кропивницком тоже было громко. РФ атаковала ракетой промышленный объект. Один человек погиб. Восемь человек получили ранения.

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