РФ атаковала ракетой промышленный объект в Кропивницком: детали удара (видео)

Пострадавшие – рабочие.
Утром 4 января российские оккупанты ударили ракетой по промышленному объекту в Кропивницком. Один человек погиб. Восемь человек получили ранения.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"Утром 4 января в результате вражеского обстрела разрушений потерпел один из промышленных объектов на территории областного центра", — говорится в сообщении.
Отмечается, что потерпевшие получили травмы в результате падения обломков. Кроме того, повреждено несколько зданий, возникло возгорание автомобиля.
Глава Кировоградской ОВА сообщил, что повреждены здания, принадлежащие местным энергетикам. На месте атаки работают ГСЧС и следственные группы. После атаки в отдельных районах города возникли перебои со снабжением электроэнергией и водой.
"Пострадали рабочие люди. Восемь рабочих с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницы. Погиб автослесарь", — подчеркнул Райкович.
Атака на Кропивницкий
В Кропивницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали о ракете в направлении города.
Впоследствии в ОВА сообщили, что РФ нанесла ракетный удар по городу. Атакован один из промышленных объектов в городе. Один человек погиб.
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