В Кропивницком раздались взрывы

Утром в четверг, 4 января, в Кропивницком прогремели взрывы. В Кировоградской области объявлена воздушная тревога в 09:38.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.

"В Кропивницком слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного", — отмечает издание.

Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения. Впоследствии Командование сообщило о ракете в направлении Кропивницкого. Мониторинговые каналы подчеркивают, что речь идет о крылатой ракете воздушного базирования Х-59.

Деталей о взрывах местные власти пока не обнародовали.

Как сообщалось, ночью РФ совершила атаку дронами и ракетами. Враг запустил два беспилотника, которые были уничтожены в Хмельницкой области. Ракета враг ударил по Харьковской и Донецкой областям.

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