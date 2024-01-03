В Днепре раздался взрыв: что произошло

Тревога в области длилась более получаса.

В среду, 3 января, в Днепре раздался мощный взрыв. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Впоследствии стало известно, что сработало ПВО.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН.ua, а также мониторинговые каналы.

"В Днепре раздался взрыв", — сообщили корреспондентка.

В Днепре воздушная тревога продолжалась более получаса – с 14:02 до 14:35. ПС ВСУ предупреждали о ракете в направлении города. Мониторинговые каналы информировали о том, что речь идет о крылатой ракете воздушного базирования Х-59.

После окончания тревоги глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил об успешной работе сил ПВО.

"Оборонцы из ПВК "Восток" сбили ракету над Днепровским районом", — говорится в его сообщении.

Напомним, утром в Харьковской области раздавались взрывы. Воздушные силы сообщали о пусках управляемых авиабомб или управляемых авиаракет.

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