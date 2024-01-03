Зачем возить с собой в автомобиле подсолнечное масло: четыре неочевидные причины

Мы привыкли видеть подсолнечное масло только на кухне. Но, оказывается, опытные водители часто возят ее с собой в бардачку автомобиля. Зачем?

Эксперты утверждают, что автомобилисты следует всегда возить с собой подсолнечное масло. И вот четыре основные причины, почему.

Для того чтобы протирать поверхности. Если обработать обычным подсолнечным маслом, которое мы используем на кухне, кожаные и пластиковые детали внутри машины, их поверхность моментально станет блестящей, будет выглядеть, будто вы только что купили новый автомобиль. Для лучшего эффекта смешайте подсолнечное масло с несколькими каплями лимонной кислоты. Вдобавок она создаст в салоне приятный цитрусовый аромат.

Чтобы предотвратить замерзание двери зимой. Зимой из-за сильных морозов дверь машины часто подмерзает и открыть их становится крайне тяжело. Если предварительно обработать их подсолнечным маслом, то это поможет создать отталкивающий воду слой. Благодаря этому на дверце не будет скапливаться жидкость и они прекратят подмерзать.

Для быстрого и эффективного удаления наклеек. На стекле и кузове автомобилей часто можно увидеть разнообразные наклейки, добавляемые производителями. Они могут нравиться не всем автомобилистам. Чтобы быстро избавиться от них и не оставить неприятных следов на поверхности, вам опять же поможет подсолнечное масло. Остатки клея, остающегося после наклеек, масло отмоет очень просто.

От мокрой обуви и снега. Каждую зиму водители страдают из-за мокрой обуви, снега и грязи, которые образуют лужи в салоне автомобиля, сколько бы коврикам они не положили. Если же натереть зимние ботинки самым обычным подсолнечным маслом, то на поверхности появится защитный слой от влаги. Хотя такая "защита" будет держаться недолго, но она стоит недорого и не занимает много времени. Зато в машине больше не будет неприятных луж от талого снега.

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