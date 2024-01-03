Андрей Бедняков эмоционально раскритиковал блогеров, которые снимают работу ПВО

Украинский ведущий Андрей Бедняков резко высказался о публичных людях, которые снимают работу ПВО.

В своем Instagram шоумен возмутился тем, что некоторые блогеры игнорируют запреты и продолжают делать и публиковать видео, как в Украине сбивают российские ракеты. Бедняков подчеркнул, что почти на второй год полномасштабной войны уже пора было бы осознать, что этого делать категорически нельзя. Более того, шоумен отметил, что это вообще наказывается законом.

"Я вот не понимаю: почему еще есть амебы, которые снимают возле окон работу ПВО. Вы, блогеры, бл*дь, продайте ваши телефоны и купите голову! Лучше поснимайте, как вас будут кормить в СИЗО лет пять", — возмутился Бедняков.

Пост Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Также шоумен обратился к украинцам и призвал тщательно проверять всю информацию. Ведущий подчеркнул, что сейчас российская пропаганда работает для того, чтобы украинцы отчаялись.

"Сложно... Самого накрыло, честно... Но не ведитесь на российскую пропаганду. Она мощна сейчас как никогда. Не выключайте голову, очень вас прошу. Сегодня для всех нас ключевой момент – не поплыть головой", — подчеркнул ведущий.

Пост Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Напомним, 2 января российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Киеву и Харькову. Украинские звезды отреагировали на очередное преступление страны-агрессора и рассказали, как пережили ужасное утро.

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