Ярко пылало: ВСУ дроном ликвидировали вражеский "Тюльпан" (видео)

Враг продолжает нести потери в живой силе и технике.

Так, наши военные уничтожили миномет "Тюльпан" армии РФ. Цель была поражена в Донецком направлении.

Видео показал журналист Юрий Бутусов.

ВСУ дроном ликвидировали вражеский "Тюльпан"

Мощную работу провели операторы дронов подразделения аэроразведки Shadow. Они откорректировали огонь по 240-мм самоходному тяжелому миномету 2С4 "Тюльпан". Техника врага потерпела поражение.

"В результате – эффектная детонация и что-то оттянутое за уши, похожее на члена экипажа", – написал журналист.

Ранее ВСУ показали яркое уничтожение российского комплекса "Бук".

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