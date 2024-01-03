Ярко пылало: ВСУ дроном ликвидировали вражеский "Тюльпан" (видео)

Враг продолжает нести потери в живой силе и технике.
Так, наши военные уничтожили миномет "Тюльпан" армии РФ. Цель была поражена в Донецком направлении.
Видео показал журналист Юрий Бутусов.
Мощную работу провели операторы дронов подразделения аэроразведки Shadow. Они откорректировали огонь по 240-мм самоходному тяжелому миномету 2С4 "Тюльпан". Техника врага потерпела поражение.
"В результате – эффектная детонация и что-то оттянутое за уши, похожее на члена экипажа", – написал журналист.
Ранее ВСУ показали яркое уничтожение российского комплекса "Бук".
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