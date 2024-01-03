Канье Уэст шокировал обнаженным видом своей жены в микрострингах

Эпатажная звездная пара Канье Уэст и Бьянка Цензори продолжают удивлять поклонников.

В этот раз рэпер, крайне редко появляющийся в Instagram, внезапно опубликовал в фотоблоге целую серию провокационных снимков своей жены. На фото Цензори предстает в дивном образе – в микрострингах, меховом топе и капроновых гольфах: "Нет штанам в этом году", – подписал фотографию Уэст.

Жена Канье Уэста / Фото: instagram.com/kanyewest

Другие кадры с Бьянкой вызвали не меньше вопросов. На фото, где жена рэпера позирует в черном корсете, крошечном бра и кожаном плаще Цензори продемонстрировала фактически обнаженный бюст.

Жена Канье Уэста / Фото: instagram.com/kanyewest

Эти эпатажные кадры вызвали у подписчиков Канье Уэста больше отвращения, чем восхищения:

Я понимаю, такой наряд для спальни. Но зачем показывать свою жену на всеобщее обозрение в таком виде?

А ничего, что ваши дети тоже есть в Instagram и увидят это? Вас не беспокоит, что они подумают?

Это похоже на порно!

Чувак, это не по-христиански. Что с тобой случилось?

Надеюсь, когда ваши дочери выйдут замуж, мужья не будут публиковать такие их фото

Жена Канье Уэста / Фото: instagram.com/kanyewest

Другие поклонники припомнили Уэсту, как он в свое время критиковал экс-жену Ким Кардашян из-за того, что она по его мнению одевала для рекламной кампании собственного бренда слишком провокационные наряды.

Почему он критиковал Ким за то, что она показала много тела, но в таком виде он теперь представляет свою жену?

Помните, как Канье был злой на Ким из-за того, что она носила открытую одежду…

Напомним, что Канье Уэст и Бьянка Цензори женаты уже год. За это время парочка совершила не один эпатажный выход, во время которого жена Уэста удивляла выбором своего образа. Иногда он состоял только из колгот и бюстгальтера.

Читайте также: